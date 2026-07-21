Рютте приветствовал заявление британского премьера о поддержке Украины

В разговоре они затронули тему Украины. Рютте приветствовал заявление премьера о поддержке Киева.

Сразу после вступления в должность Бернэм заявил, что продолжит поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал в первую очередь провести телефонный разговор с лидерами Украины и США.

В ходе беседы премьер поздравил Рютте с успешным завершением саммита НАТО в Анкаре, который прошел ранее в этом месяце. Глава правительства отметил, что встреча продемонстрировала единство альянса в условиях нестабильной обстановки в мире.

Также премьер проинформировал генсека о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост канцлера казначейства. Он подчеркнул, что это кадровое решение демонстрирует его намерения.