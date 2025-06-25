Рютте пристыдили за поздравления Трампа с ударами по Ирану

Поздравления президента США Дональда Трампа от генерального секретаря НАТО Марка Рютте в связи с «успешными» ударами по Ирану являются постыдными. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Постыдно, отвратительно и безответственно, что генсек НАТО поздравляет с агрессивной „в действительности необычайной“ операцией против независимой страны», — написал он.

Багаи также отметил, что Рютте, поддерживающий несправедливость, угнетение и военные преступления, сам является соучастником этих преступлений.

Ранее генеральный секретарь НАТО поздравил Трампа с решительными действиями в Иране и отметил, что шаги, предпринятые американским лидером, делают страны «более безопасными». Кроме того, в США предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за его усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном.