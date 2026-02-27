Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу необходимо нарастить силы ПВО на 400%, что означает увеличение текущего потенциала в пять раз. Об этом сообщило агентство Reuters .

Рютте призвал стран-участниц увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на нужды, связанные с обеспечением безопасности, чтобы выполнить требование американского лидера Дональда Трампа о достижении совокупного показателя в 5%. До этого генсек говорил, что эту планку утвердят во время саммита 24–25 июня.

Как отметил автор телеграм-канала «Военная хроника», конфликт на Украине продемонстрировал, что в условиях современного вооруженного противостояния средств ПВО и перехватчиков нужно гораздо больше, чем предполагали в НАТО последние три десятилетия. Вероятно, в альянсе поняли, что имеющихся сегодня запасов зенитных комплексов, включая Patriot, IRIS-T и SAMP-T, может хватить только на несколько дней интенсивного боя.

Ранее Финляндия потратила много денег на закупку американских истребителей F-35, пытаясь нарастить свои силы на фоне отношений с Россией. Однако геополитический аналитик Патрик Хеннингсен назвал эти траты бессмысленными, потому что Россия способна уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет «Кинжал».