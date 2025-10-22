Рютте опроверг слухи о катастрофической встрече Трампа и Зеленского

Беседа президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским не была полной катастрофой, как об этом пишут в прессе. С таким мнением выступил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, его процитировало РИА «Новости» .

Глава НАТО отказался признавать, что встреча двух лидеров 17 октября в Белом доме была неудачной. Во время беседы с американскими сенаторами в Вашингтоне журналисты спросили Рютте, не является ли его визит сигналом о провале переговоров президентов США и Украины.

«Вовсе нет», — объяснил генсек альянса.

Он добавил, что его поездка в США планировалась заранее. По его словам, переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне прошли «хорошо и успешно».

Ранее украинский лидер прокомментировал идею американского коллеги о заморозке конфликта. Трамп отметил, что стороны могут «остаться там, где находятся, и начать разговор». Зеленский назвал это предложение хорошим компромиссом, но подчеркнул, что президент Владимир Путин вряд ли согласится на это.