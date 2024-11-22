Рютте обозначит Трампу позицию Евросоюза по конфликту на Украине

Вопрос мирного урегулирования на Украине без значительных уступок России станет главной темой встречи генерального секретаря Марка Рютте и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Собеседники журналиста подчеркнули, что фактически руководитель альянса представит новому американскому лидеру позицию Евросоюза по отношению к украинскому конфликту. Источники пояснили, что Рютте во время первого срока Трампа поддержал его требования к европейским странам увеличить расходы на оборону. С тех пор отношения между политиками остались хорошими.

В качестве подтверждения источники заявили, что на закрытой встрече с министрами оборонами стран Е С Рютте призвал их взаимодействовать с новым лидером США, выйти на прямой контакт, чтобы убедиться, что американцы останутся на их стороне.

По данным источников, встреча Рютте и Трампа пройдет в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В ходе переговоров Рютте обозначит позицию Евросоюза, которая заключается в создании справедливого и прочного мира с долгосрочными гарантиями безопасности Украине и без значительных уступок российской стороне.

Один из собеседников Игнатиуса предположил, что генеральный секретарь НАТО в беседе с Трампом использует аргумент, что окончательный выход из кризиса на Украине даст хороший старт началу его нового президентского срока, а долгосрочные гарантии не дадут конфликту вспыхнуть с новой силой.

В первой половине ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Евросоюзу и США нужно нарастить поддержку украинских войск, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Глава блока подчеркнул, что действующая поставка вооружений только поддерживает боеспособность ВСУ. Для реальных успехов требуется намного больше.