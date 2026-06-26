Рютте: Россия — долгосрочная угроза НАТО, так как тратит 40% бюджета на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для альянса. С таким заявлением он выступил в четверг в Атлантическом совете* в Вашингтоне, трансляцию вела пресс-служба Альянса.

«Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она 40% своего бюджета инвестирует в оборону. Безостановочно производит военную технику», — заявил Рютте.

Генеральный секретарь альянса также отметил, что Россия быстро извлекает уроки из боевых действий на Украине.

Ранее на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент страны Владимир Путин заявил, что страны НАТО открыто заговорили о войне с Россией. По его словам, раньше они ограничивались поддержкой украинского режима.