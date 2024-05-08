Ряды ВСУ пополнят за счет заключенных | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:46 Ряды ВСУ пополнят за счет заключенных Депутат Рады Гончаренко объявил о принятии закона о мобилизации заключенных РИА «Новости»

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Верховная рада Украины одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления. Об этом в Telegram-канале сообщил соавтор закона депутат Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что при рассмотрении инициатива получила 279 голосов.

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Гончаренко добавил, что давно выступал за предоставление отбывающим наказание права право встать на защиту страны.

«Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — пояснил депутат.

Также он подчеркнул, что под мобилизацию не подпадут осужденные за умышленные убийства, изнасилование и совершившие преступления против национальной безопасности.

В ходе прошедшего заседания в среду, 8 мая, Верховная рада Украина приняла законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Документы в парламент направил президент Владимир Зеленский.