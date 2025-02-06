Ряд госведомств США отменили подписки на Politico и New York Times

Некоторые государственные ведомства в США отменили подписки на ряд СМИ. Об этом сообщил департамент эффективности государственного управления США (DOGE) в соцсети Х .

«Руководство министерства финансов подтвердило, что их подписки на New York Times сегодня были отменены», — заявили в департаменте.

Также некоторые ведомства отменили подписки от Associated Press и Politico.

Накануне предприниматель Илон Маск, по совместительству глава DOGE, пообещал сократить траты государства на СМИ. Кроме того, бизнесмен ответил на пост пользователя Х о том, что доходы от налогов американских граждан направляются газете Politico. Миллиардер заявил, что скоро у многих медиа «загадочно упадут доходы».

Ранее Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома». При этом предприниматель уже получил сигнал от правительства, что его полномочия не безграничны.