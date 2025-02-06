Ряд госведомств США отменили подписки на Politico и New York Times

Фото: Unsplash

Некоторые государственные ведомства в США отменили подписки на ряд СМИ. Об этом сообщил департамент эффективности государственного управления США (DOGE) в соцсети Х.

«Руководство министерства финансов подтвердило, что их подписки на New York Times сегодня были отменены», — заявили в департаменте.

Также некоторые ведомства отменили подписки от Associated Press и Politico.

Накануне предприниматель Илон Маск, по совместительству глава DOGE, пообещал сократить траты государства на СМИ. Кроме того, бизнесмен ответил на пост пользователя Х о том, что доходы от налогов американских граждан направляются газете Politico. Миллиардер заявил, что скоро у многих медиа «загадочно упадут доходы».

Ранее Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома». При этом предприниматель уже получил сигнал от правительства, что его полномочия не безграничны.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте