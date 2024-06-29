Ряд антироссийских санкций ЕС распространили на Белоруссию
ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции
Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на страну ряд антироссийских ограничений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Новые санкции запрещают импорт из Белоруссии алмазов, золота, угля, гелия и сырой нефти. Также Евросоюз ограничил транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.
ЕС распространил санкции на грузоперевозки автотранспортом, включая зарегистрированные в Белоруссии прицепы и полуприцепы.
Ограничения со стороны Евросоюза создали некоторые проблемы, но привели к появлению возможностей для развития государства, заявил ранее президент Владимир Путин. По его словам, такого внешнего давления не испытывала ни одна страна.