Ряд антироссийских санкций ЕС распространили на Белоруссию

ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции

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Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на страну ряд антироссийских ограничений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Новые санкции запрещают импорт из Белоруссии алмазов, золота, угля, гелия и сырой нефти. Также Евросоюз ограничил транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.

ЕС распространил санкции на грузоперевозки автотранспортом, включая зарегистрированные в Белоруссии прицепы и полуприцепы.

Ограничения со стороны Евросоюза создали некоторые проблемы, но привели к появлению возможностей для развития государства, заявил ранее президент Владимир Путин. По его словам, такого внешнего давления не испытывала ни одна страна.

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