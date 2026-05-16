Рябков заявил, что никакие зонтики не спасут мечтающих о победе над Россией

Никакие зонтики не смогут спасти западные страны, которые мечтают нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости» .

Россия будет твердо, ответственно и с холодной головой подходить к вопросу демонстрации своих возможностей, отметил дипломат.

Он подчеркнул, что страна не живет в мире иллюзий и занимается обеспечением безопасности своих граждан.

«И чтобы никому в воспаленных мозгах, которым грезится победа над великой Россией, не примерещилось, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат. Никакие зонтики их не спасут», — отметил Рябков.

Также он с иронией прокомментировал некоторые западные концепции. Он выразил надежду, что в них имелись в виду «шербурские» зонтики или зонтики Оле-Лукойе из сказок Ханса Кристиана Андерсона.

Ранее Рябков рассказал, что запуск «Сармата» поможет «охладить горячие головы» тех, кто выступает против России. По его словам, кадры с испытаниями ракеты говорят сами за себя.