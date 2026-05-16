Рябков заявил, что никакие зонтики не спасут мечтающих о победе над Россией
Никакие зонтики не смогут спасти западные страны, которые мечтают нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости».
Россия будет твердо, ответственно и с холодной головой подходить к вопросу демонстрации своих возможностей, отметил дипломат.
Он подчеркнул, что страна не живет в мире иллюзий и занимается обеспечением безопасности своих граждан.
«И чтобы никому в воспаленных мозгах, которым грезится победа над великой Россией, не примерещилось, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат. Никакие зонтики их не спасут», — отметил Рябков.
Также он с иронией прокомментировал некоторые западные концепции. Он выразил надежду, что в них имелись в виду «шербурские» зонтики или зонтики Оле-Лукойе из сказок Ханса Кристиана Андерсона.
Ранее Рябков рассказал, что запуск «Сармата» поможет «охладить горячие головы» тех, кто выступает против России. По его словам, кадры с испытаниями ракеты говорят сами за себя.