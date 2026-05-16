Сегодня 13:10 «Размер имеет значение». Раскрыты важнейшие характеристики «Сармата»

Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» — это тот исключительный случай, когда «размер имеет значение», заявили в МИД России. Там раскрыли и другие важнейшие характеристики этого уникального оружия.

Размер имеет значение О параметрах ракетного комплекса «Сармат» высказался заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «На меня лично произвело большое впечатление отстреливание газогенератора, который по диаметру не имеет сопоставимых систем нигде. Это ровно тот случай, когда размер имеет значение», — признался он, отвечая на вопрос ТАСС. Дипломат добавил, что аналогичных комплексов стратегической дальности сейчас нет ни у кого.

Эта система позволяет гарантированно преодолевать и существующие, и все находящиеся еще в режиме разработки комплексы противоракетной обороны. Сергей Рябков

Специалисты на «той стороне» не хуже отдают себе в этом отчет, отметил замминистра. «Они не хотят создавать рекламу „Сармату“. Но „Сармат“ в рекламе не нуждается», — подчеркнул Рябков.

Возможность остудить горячие головы По его словам, кадры пуска «Сармата», опубликованные Минобороны, говорят сами за себя. Россия с иронией смотрит на попытки Запада демонстрировать якобы безразличие к запуску ракеты, но не ждет никакой реакции. «Мы должны уверенно, спокойно, твердо, ответственно показывать свои собственные возможности для охлаждения горячих голов, скажем так, которых немало и которые особенно по периметру наших границ к Западу играют с разного рода концепциями зонтиков», — подчеркнул дипломат. Российские власти не живут в мире сказок, иллюзий и фантомов, а занимаются военной безопасностью и обеспечением собственных интересов так, чтобы народу ничего не угрожало.

«Чтобы наш народ, наши люди были уверены, что им ничто не грозит и [что] никому в воспаленных мозгах, в которых грезится победа над великой Россией, не примерещилось то, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. <…> Они получат. Никакие зонтики их не спасут». Сергей Рябков

Рябков указал, что Россия не хочет расшатывать стратегическую стабильность и предупредила США наряду с другими странами об испытаниях «Сармата».