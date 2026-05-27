Рябков уличил Запад в искажении смысла призыва эвакуировать дипломатов в Киеве

Запад перевернул с ног на голову предупреждение России о необходимости эвакуировать дипперсонал из столицы Украины. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, его процитировал ТАСС .

Он объяснил, что Россия предупредила Запад о необходимости вывезти своих дипломатов из Киева, однако смысл сообщения исказили. По его словам, в Евросоюзе попытались выставить предупреждение в качестве «нового отражения якобы агрессивного курса» России.

«Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим», — подчеркнул Рябков.

Ранее европейские государства отказались эвакуировать сотрудников диппредставительств в Киеве. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично предположил, что в ЕС есть лишние дипломаты, раз страны приняли такое решение.