Рябков указал на риски отказа США от предложения России по ДСНВ

В случае отказа США поддержать инициативу России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может возрасти ядерная угроза. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков на заседании на тему «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения».

Он выразил надежду, что американские власти откажутся от враждебного антироссийского курса предыдущей администрации, а также будут работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях Россия — Запад.

Рябков назвал нежелательной альтернативой предложению России усиление напряженности между странами и дальнейшее нарастание ядерной опасности.

«Но мы с такой альтернативой <…> справимся. И наша безопасность в любом случае будет гарантирована», — добавил замглавы МИД.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова договариваться с США о работе по ДСНВ, но если они ответят отказом, то критичным такое решение не станет.