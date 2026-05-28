Рябков: Россия пока закрыла диалог о стратегической стабильности с США

Россия прекратила обсуждение вопросов стратегической стабильности с США до момента, когда их политика изменится к лучшему, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Интервью с дипломатом опубликовали «Известия» .

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который был последним реально функционирующим элементом американо-российской системы стратегической стабильности, так и не возобновили. Причем Москва предлагала Вашингтону добровольно в течение года соблюдать ограничения, указанные в истекшем договоре, но получила отказ, и теперь для дальнейшего диалога нет предпосылок.

«Только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут, если это произойдет, привести нас к выводу, что такую возможность мы готовы рассмотреть», — резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет соблюдать мораторий на преодоление лимитов по ДСНВ, пока его не нарушат США.