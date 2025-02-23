Рябков раскрыл детали следующей встречи России и США

Второй этап российско-американских переговоров пройдет на уровне директоров департаментов. Об этом сообщил РЕН ТВ замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Первая встреча будет на уровне не замминистров, а директоров департаментов», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели состоится второй этап российско-американских переговоров. Как заявил Рябков, достигнута договоренность о проведении консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли первые переговоры между представителями России и США, на которых обсуждалась ситуация на Украине.

Президент США Дональд Трамп уверен, что на этой неделе можно будет завершить конфликт между Россией и Украиной. Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами.