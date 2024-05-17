Рябков назвал авантюристской политику НАТО по отношению к России | 360°

Мир 17 мая 2024, 07:30 Рябков назвал авантюристской политику НАТО по отношению к России Рябков: НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией РИА «Новости»

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НАТО балансирует на грани открытого вооруженного конфликта с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, — это авантюристическая политика», — сказал он.

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По его словам, подобная политика полностью перечеркивает основные интересы безопасности стран блока. Если бы Соединенные Штаты и другие государства — члены НАТО серьезно отнеслись к призывам России, то происходящего сейчас разрушения архитектуры европейской безопасности можно было избежать.

Дипломат добавил, что расширение альянса привело к нынешнему кризису. Однако история ничему не учит НАТО.

В середине июня в Брюсселе состоится саммит глав Минобороны стран Североатлантического альянса. Также на министерском уровне пройдет заседание Совета НАТО — Украина.