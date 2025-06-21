«Риторика нацистов». На Мерца пожаловались в прокуратуру после слов об Израиле

Более 20 немецких политиков и деятелей культуры подали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца. Недовольство вызвали его высказывания о действиях Израиля в Иране, сообщила газета Berliner Zeitung.

«Говоря о войне на Ближнем Востоке Мерц сказал: „Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас“. Критики назвали его заявление бесчеловечным», — отметили в публикации.

В статье указали, что жалобу подписали 20 деятелей культуры, музыканты и публицисты. Мерца обвинили в нарушении принципов мирного сосуществования, а также в использовании нацисткой лексики. Коллективное заявление направили в федеральную прокуратуру.

Действия Мерца также вызывают негодование в России. Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика канцлера ФРГ в ситуации с Украиной продиктована его желанием возродить Германию в качестве Четвертого Рейха.