Возможное размещение ядерного оружия Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии негативно отразится на региональной безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости» .

В НАТО американцы давно уже раздали свое ядерное оружие партнерам, напомнил дипломат. В США такие шаги называют ядерными миссиями, в рамках которых неядерные страны получают возможность тренировать своих военных для использования ЯО.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, США «нахраписто» продвигают в Азию стратегическое оружие.

Силы США располагают 3748 ядерными боеголовками, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). Общий объем тактического ядерного вооружения Соединенных Штатов сократился более чем на 90% с 1991 года.