Названо количество ядерных боеголовок в арсеналах США

Стратегические силы США располагают 3748 ядерными боеголовками. Такие данные впервые за два года раскрыло Национальное агентство по ядерной безопасности страны (NNSA) .

В ведомстве подчеркнули, что в рамках программы по разоружению за 19 лет демонтировали 12 088 боеголовок, еще две тысячи находятся на демонтаже. Общий объем тактического ядерного вооружения США с 1991 года сократился более чем на 90%.

«Прозрачность ядерных арсеналов государств важна для усиления реализации пунктов Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявили в агентстве.

В последний раз NNSA публиковало открытые данные в октябре 2021 года. Тогда ведомство отчиталось о наличии 3750 ядерных боеголовок в арсенале страны, в который входят межконтинентальные баллистические ракеты, а также носители ядерного оружия, расположенные на подводных лодках.

В начале июня заместитель главы Госдепартамента США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер объявила о размещении американских ядерных ракет на территории европейских стран. По ее словам, такой шаг не даст странам Евросоюза разработать собственные вооружения, что предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия.