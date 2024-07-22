Резолюцию о прекращении полномочий Байдена внесут в палату представителей

Республиканка Нэнси Мейс вынесет на голосование в палату представителей США резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в соцсети X .

Конгрессвумен вынесет документ на голосование 22 июля. В случае принятия резолюции, на пост главы государства временно назначат вице-президента Камалу Харрис.

Мейс подчеркнула, что «если у Джо Байдена нет когнитивных способностей» для участия в президентской гонке, то он не может продолжать занимать пост главы государства.

«Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента», — добавила конгрессвумен.

Ранее кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн предположила, что Байден поддержал кандидатуру Харрис ради сохранения миллионов долларов, собранных во время предвыборной кампании. Она добавила, что рейтинги американского лидера сильно упали за последнее время.