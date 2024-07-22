Резолюцию о прекращении полномочий Байдена внесут в палату представителей

Конгрессвумен Мейс предложит Харрис временно исполнять обязанности лидера США

Photo Image Press/Keystone Press Agency
Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Республиканка Нэнси Мейс вынесет на голосование в палату представителей США резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в соцсети X.

Конгрессвумен вынесет документ на голосование 22 июля. В случае принятия резолюции, на пост главы государства временно назначат вице-президента Камалу Харрис.

Мейс подчеркнула, что «если у Джо Байдена нет когнитивных способностей» для участия в президентской гонке, то он не может продолжать занимать пост главы государства.

«Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента», — добавила конгрессвумен.

Ранее кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн предположила, что Байден поддержал кандидатуру Харрис ради сохранения миллионов долларов, собранных во время предвыборной кампании. Она добавила, что рейтинги американского лидера сильно упали за последнее время.

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте