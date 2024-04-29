Мирные жители погибли в результате ударов ЦАХАЛ по палестинским городам | 360°

Мир 29 апреля 2024, 11:30 Мирные жители погибли в результате ударов ЦАХАЛ по палестинским городам WAFA: Израиль атаковал Газу и Рафах в ночь на 29 апреля Gili Yaari/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Десятки мирных жителей палестинского анклава пострадали из-за ударов Израиля по городам Газа и Рафах. Об этом сообщило агентство WAFA.

ЦАХАЛ атаковал ракетами сектор Газа в ночь на 29 апреля. По информации издания, в Рафахе из-под завалов вытащили 13 тел.

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По данным источников агентства в сфере здравоохранения, за последние сутки в анклаве от ударов ЦАХАЛ погибли 66 человек, еще 138 палестинцев пострадали. Некоторые жители оказались заблокированы под обломками зданий, спасатели разбирают завалы.

Израильские военные также ударили по автомобилю в лагере беженцев Нусейрат.

«По данным местных источников, оккупационный беспилотник выпустил снаряд по транспортному средству в новом лагере к северу от Нусейрата, в результате чего один гражданин был убит и несколько человек получили ранения», — добавили в агентстве.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал, что на территории Рафаха находятся порядка 1,5 миллиона человек. По его словам, ЦАХАЛ может превратить город в «кровавое месиво».