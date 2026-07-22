Пожар охватил 2,5 тысячи га на юге Франции

Природный пожар разгорелся в департаменте Вар на юге Франции. Власти эвакуировали около 400 местных жителей, сообщил ТАСС со ссылкой телеканал TF1.

Пожар начался днем вторника, 21 июля, недалеко от деревни Котиньяк.

«За считанные часы огонь распространился на сотни гектаров, создав угрозу для нескольких населенных пунктов. В результате 400 человек были эвакуированы из этой и ряда других деревень района. Кроме того, около 2,3 тыс. домохозяйств остались без электричества. Несколько домов сгорели», – говорится в сообщении.

С огнем борются 1,2 тысячи сотрудников пожарно-спасательной службы. В небо подняли четыре пожарных самолета и один вертолет, который координирует их работу.

Недавно более 100 очагов лесных пожаров окружили Сицилию. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в коммуне Кастроново-ди-Сицилия: из-за угрозы жилым домам спасатели экстренно эвакуировали местных жителей.