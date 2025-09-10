Небывалые ливни на Бали сняли на видео

На Бали обрушились сильные ливни. Из-за локальных подтоплений некоторые здания в центральных районах остались без электричества, сообщил 360.ru представитель члена Российского союза туриндустрии, компании — организатора экзотических туров ITM group.

«Вчера весь день и вечер шел небольшой дождь, ночью — тропический ливень с грозой до утра. Многие офисы компаний подтопило, поэтому в целях безопасности в зданиях отключили электричество. Сотрудники перешли на удаленную работу», — рассказал он.

В центральных районах немного залило улицы, курортная зона на востоке и юге Бали почти не пострадала. Собеседник 360.ru добавил, что дождь остановился в середине дня, местами вода уже испарилась.

«В целом жизнь возвращается в привычное русло, в „апокалиптических“ публикациях немного сгущены краски. <…> Наши туристы были предупреждены и переждали непогоду в отелях. Никто не пострадал», — подчеркнул он.

Настолько сильные осадки, по информации ITM group, выпадают на Бали два-три раза в год, но не в сухой сезон, как на этот раз. В ближайшие дни синоптики не прогнозировали новых дождей.

О сильных подтоплениях сообщил Social Expat. Больше остальных пострадал Западный Денпасар, где паводковые воды проникли в дома и парализовали транспорт.

Туристы столкнулись с паводком не только на Бали, но и в России. Сильные дожди в августе вызвали подтопления в Магадане. Самолеты Ан-2 эвакуировали заблокированных потоками воды людей.