Зумеры начали устраивать протесты в Африке, Азии и Южной Америке

Молодежь стран Африки, Азии и Южной Америки все чаще устраивает массовые протесты, во время которых выражает недовольство из-за коррупции, безработицы и жестокости властей. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Издание напомнило о волне протестов зумеров в Непале, в результате которой ушел в отставку премьер-министр. Также Bloomberg обратил внимание на массовые акции в Кении из-за повышения налогов и произвола полиции, а также на волнения на Мадагаскаре.

Агентство добавило, что подобные случаи фиксируются в Мозамбике, Анголе, Нигерии и на Филиппинах, так как в этих странах молодежь разочаровалась в старых элитах.

Большую часть протестов представители поколения Z организовали благодаря соцсетям. Издание отметило, что попытки правительств блокировать интернет только усиливают гнев со стороны молодых граждан. Поэтому для выхода из кризиса властям следует переходить к диалогу, как это произошло в Марокко, где они смягчили риторику.

Ранее на фоне беспорядков президент Мадагаскара Андри Радзуэлину сбежал из страны. Его эвакуировали на французском военном самолете.