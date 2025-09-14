Ревнивый американец преследовал бывшую девушку и расстрелял ее ухажера

Слежку с преследованием за бывшей девушкой и ее новым бойфрендом устроил житель американского штата Иллинойс. Как сообщило издание True Crime News , сохранивший чувства к бросившей его подруге сталкер решил избавиться от соперника.

В полицейском управлении города Самптер-Тауншип заявили, что злоумышленник следил за парой от кинотеатра «Эмажин» до дома, проехав в общей сложности 18 миль (около 29 километров).

Дождавшись, пока новый поклонник бывшей выйдет на улицу, ревнивец, не выходя из машины, открыл стрельбу. Пострадавший получил ранение в грудь и рану на щеке. Прибывшие на место врачи забрали его в больницу.

Стрелка задержали и предъявили ему обвинение с целью убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. Суд отправил американца под стражу. Рассмотрение дела назначили на 24 сентября.

