Ревнивец увидел жену с любовником в машине и устроил стрельбу

В Таиланде ревнивец обстрелял машину, на которой его жена скрылась с любовником

В Таиланде ревнивый мужчина устроил стрельбу на улице возле больницы, заметив жену, садящуюся в машину к другому. Об этом сообщило издание The Thaiger .

В городе Краби ревнивец устроил стрельбу 9 марта, заподозрив жену в измене. Одна из пуль попала в переднее колесо автомобиля, припаркованного в 200 метрах от места происшествия. Водитель не пострадал.

Сам подозреваемый скрылся на мотоцикле. На место происшествия прибыли полицейские, обнаружившие на дороге девять гильз от девятимиллиметровых патронов.

По данным полиции, мужчина увидел свою жену с другим мужчиной. Она села в машину возле больницы. Тогда ревнивец подошел к водителю и постучал в окно, но тот не ответил и быстро уехал. Обманутый муж разозлился и начал стрелять ему вслед.

Полицейские планируют к аресту стрелка, собирая доказательства.

Ранее в США подросток обиделся на мать, обвинившую его в краже планшета своей знакомой, и застрелил ее из украденного пистолета.