«Решительно осуждаю». Боррель отреагировал на протесты в Грузии | 360°

01 мая 2024, 15:17
«Решительно осуждаю». Боррель отреагировал на протесты в Грузии
Боррель осудил действия силовиков в отношении грузинских протестующих
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии. Политик высказался в социальной сети Х.
Он призвал грузинские власти обеспечить людям право на демонстрации, напомнив о статусе кандидата на вступление в Евросоюз.
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«Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии», — отметил Боррель.
Глава дипломатии ЕС назвал неприемлемым использование силы для подавления протестов.
Во время демонстрации против закона об иностранных агентах в Тбилиси задержали более 60 человек, сообщил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе. Шестеро правоохранителей получили ранения на митинге.
Силовики пытались разогнать протестующих с протестующих с помощью газа и светошумовых гранат, сообщал RT.
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