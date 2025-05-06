Решили у Трампа за спиной. Почему ВСУ временно отказали в оружии?

Распоряжение о приостановке поставок оружия на Украину в конце января отдал новый министр обороны США Пит Хегсет, не уведомив об этом только вступившего в должность президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters .

В распоряжении журналистов оказались документы транспортного управления Пентагона, из которых следует, что Хегсет отказал в отправке 11 самолетов с артиллерийскими снарядами и вооружениями.

Источники в Белом доме заявили, что такое распоряжение новый министр обороны выпустил после первой встречи нового правительства в Овальном кабинете, где обсуждали вопрос о прекращении военной поддержки Украины, но Трамп окончательного решения тогда не принял.

Решение Хегсета отменили через неделю. На запрос агентства о самоуправстве нового министра обороны в пресс-службе Белого дома не ответили.

Приказ об окончательной приостановке поставок вооружений ВСУ президент США Дональд Трамп отдал только в начале марта после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме.

По данным агентства Bloomberg, ограничение коснулось, как новой американской военной помощи, так и находящейся в транзитной зоне перед отправкой на украинскую территорию.