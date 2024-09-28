Решения, принятый западными странами относительно нанесения ВСУ ударов вглубь территории России, продемонстрируют, как их лидеры восприняли заявление президента Владимира Путина о ядерной доктрине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило Ura.ru .

«Решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления Путина по ядерной доктрине», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что если российское руководство говорит о чем-то публично, особенно, если это делает глава государства, то «мы исходим их того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат».

Он также добавил, что воевать с ядерной державой бессмысленно.

Ранее политолог Евгений Михайлов призвал власти США прислушаться к предостережениям своей разведки относительно опасности, которую сулит разрешение украинской армии бить американскими ракетами вглубь территории РФ.