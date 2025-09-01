Решения ОБСЕ по конфликту Азербайджана и Армении признали недействительными

С1 сентября ОБСЕ закроет Минский процесс по урегулированию конфликта Армении и Азербайджана и связанные с ним структуры. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

По ее данным, с сегодняшнего дня все решения, принятые в рамках ОБСЕ по конфликту, являются недействительными. В заявлении уточнили, что институты, созданные ранее с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, официально признали ненужными.

«Секретариат ОБСЕ должен завершить все вопросы по закрытию структур к 1 декабря 2025 года», — отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на полях саммита ШОС в Китае. Стороны обсудили мирную повестку между странами и обратили внимание необходимость конструктивного диалога.