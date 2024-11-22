Решения МУС для России сочли ничтожными

Решения Международного уголовного суда для России являются ничтожными. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

МУС днем ранее выдал ордера на арест бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, который оспаривал правомерность выдачи ордеров в отношении граждан государства.

«Нет смысла комментировать это каким-то образом, эти решения для нас ничтожны», — заявил Песков.

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху громкой пощечиной федеральному канцлеру страны Олафу Шольцу и главе министерства иностранных дел Аннален Бербок. Она напомнила, что треть всех поставок оружия Израиль получает от Германии.