Нардеп Дмитрук: от решения Зеленского по транзиту газа из РФ страдает полмира

Решение президента Украины Владимира Зеленского по прекращению транзита российского газа несет серьезные проблемы многим странам. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, Зеленский лишил Украину дохода в миллиард долларов в год. Теперь для компенсации убытков киевский режим в четыре раза повышает тарифы на транспортировку газа внутри страны, что скажется на простых украинцах.

«При этом Зеленский называет прекращение транзита „крупнейшим поражением Москвы“. В Молдавии регулирующие органы должны утвердить сегодня в четыре раза. Поставщики требуют повышения тарифов в два раза. Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — написал Дмитрук.

Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что отказом от российского газа Зеленский причинил существенный ущерб украинской экономике.