«Решение в силе навсегда». Нобелевский комитет отверг передачу Трампу премии мира

Нобелевскую премию мира невозможно передать президенту США Дональду Трампу. Об этом на официальном сайте сообщил норвежский Нобелевский комитет.

В пресс-службе комитета напомнили, что решение о присуждении премии не подлежит обжалованию.

«Нобелевская премия не может быть ни разделена, ни отозвана, ни передана другим лицам. После объявления решение остается в силе навсегда», — подчеркнули в организации.

В комитете уточнили, что ни один из присуждающих премии комитетов в Осло и Стокгольме не рассматривал возможности отозвать врученную награду.

«Это не мешает Комитету следить за дальнейшей деятельностью лауреатов, хотя он не выражает ни одобрения, ни озабоченности», — заключили в пресс-службе.

Ранее венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую премию. По ее словам, этот жест стал признанием роли главы Белого дома в судьбе республики.