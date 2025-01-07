Пост Трюдо может занять экс-глава банка Канады

Экс-глава банков Англии и Канады Марк Карни изучает возможность выдвижения на пост лидера Либеральной партии Канады в том случае, если эту должность покинет премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Марк Карни, бывший руководитель Банка Англии и Банка Канады, рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на пост лидера канадской Либеральной партии», — отметило издание.

Карни рассказал газете, что обсудит возможность баллотироваться на пост лидера партии со своей семьей, и после этого примет окончательное решение.

Ранее Трюдо решил сложить с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады. Политик покинет должность после избрания нового главы фракции. Он попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта, чтобы оппозиционные партии не смогли провести голосование по вотуму доверия премьер-министру.