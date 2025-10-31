Эксперты назвали противоречивым решение Трампа начать испытания ядерного оружия

Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия вызвало бурную реакцию как в Америке, так и за рубежом. Эксперты и комментаторы отметили, что решение Трампа выглядит абсурдным и противоречивым, особенно на фоне отсутствия аналогичных действий со стороны других ядерных держав. Об этом написал KP.RU .

Вице-адмирал Ричард Коррелл, выступая в Сенате, предпочел трактовать слова Трампа иначе, сравнивая ситуацию с анекдотом о летающем крокодиле. Аналогичную позицию занял вице-президент Дж. Д. Вэнс, который подтвердил необходимость проверки надежности ядерного арсенала, но не пошел дальше этого.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал все страны соблюдать мораторий на ядерные испытания, тем самым косвенно критиковав Трампа. Французская пресса расценила выступление Трампа как усиление ядерной риторики, подчеркивая, что такие действия могут привести к эскалации напряженности.

Американские эксперты напоминают, что реальные ядерные испытания не проводились десятилетиями, и возобновление их может поставить под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.