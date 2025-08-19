«Решение победителей». Франции напомнили о потере территорий военным путем

Исторически сложилось, что после военных действий державы-победители определяют территориальную принадлежность спорных территорий. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с Региной Ореховой на стриме 360.ru провел параллели между нынешней ситуацией на Украине и потерей территорий Францией.

Станкевич напомнил, что Макрон представляет страну, которая не понаслышке знает, что значит терять или приобретать территории военным путем. В качестве примера он привел Эльзас и Лотарингию.

Поводом послужило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о признании Украиной факта утраты территорий. Он подчеркнул, что утраченные территории имеют статус «замороженных», а не попавших под суверенитет другого государства.

«Эльзас и Лотарингия — имперская такая территория. Сначала она где-то тысячу лет принадлежала не Германии как государству, но германским племенам. Затем она 100 лет принадлежала Франции. И вот началась чехарда с 1870 года. Наступает Франко-прусская война, и Эльзас и Лотарингия переходят от Франции к Германии. Затем Первая мировая война <…>, и в 1918 году по Версальскому мирному договору Эльзас и Лотарингия возвращаются во Францию», — привел историческую справку политолог.

Он заметил, что территории вернулись под юрисдикцию Франции по мирному договору, который продиктовали державы-победители, а проигравшая сторона была вынуждена его подписать. Подобная ситуация произошла в 1945 году на Потсдамской конференции, когда бывшая германская провинция Восточная Пруссия перешла к Советскому Союзу и стала Калининградской областью.

«Это тоже решением держав-победительниц становится, а Германия вынуждена это признать», — резюмировал Станкевич.