Британия не дала разрешение США на удар по Ирану

The Times: Британия не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Правительство Великобритании не давало США разрешения наносить удары по Ирану с британских военно-воздушных баз. Об этом сообщили источники The Times .

Планы американского удара по Ирану распространяются на британские военно-воздушные базы в Фэрфорде (Глостершир, Англия) и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Например, в Фэрфорде базируются американские тяжелые бомбардировщики, дислоцированные в Европе. Но по соглашению их использование для военных операций требует предварительного одобрения британских властей.

Британское правительство считает, что по международному праву нет разницы между стороной, которая нанесла удар, и той, кто его поддержал, если «она знала об условиях» нарушения.

Ранее источники CBS News сообщили, что американская армия готовится к удару по Ирану уже в эту субботу, 21 февраля. Но президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение. Иран начал экстренно укреплять ключевые военные и ядерные объекты.