Решение по иску Ахметова к России отменили из-за «лайков» судьи

Апелляционный суд Парижа отменил решение суда в Гааге, признавшего юрисдикцию для рассмотрения иска Рината Ахметова к России, сообщила Генпрокуратура. Суд усмотрел предвзятость в действиях председателя арбитража из-за его поддержки Украины в социальных сетях.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды)», — сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о признании юрисдикции арбитражного суда для рассмотрения иска украинского предпринимателя и связанных с ним компаний к Российской Федерации. Иск касается предполагаемой экспроприации активов Ахметова в Крыму в 2014 году.

Французский суд поддержал доводы России о неправомерном составе арбитража. Коллегия из трех судей согласилась, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины несовместимы с его ролью в споре с Россией.

Бизнесмен подал иск на объекты недвижимости в Крыму. До 2014 года они принадлежали ему через компанию Investio. Бизнесмен утверждал, что его собственность незаконно экспроприировали.

Французский суд решил, что немецкий юрист из компании Orrick Зигфрид Эльсинг был назначен председателем арбитража с нарушениями процедуры. Его активность в социальных сетях и публичное заявление от юридической фирмы вызвали сомнения в беспристрастности.

Ринат Ахметов возглавляет список самых богатых граждан Украины по версии Forbes. Его состояние оценивается в 6,7 миллиарда долларов. В прошлом году санаторий «Ай-Даниль» в Ялте, который принадлежал ему, перешел в собственность государства и теперь находится на балансе Росимущества.