Политолог Демчук: США не пойдут на полное прекращение помощи Украине

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады имени Г. А. Арбатова, доктор политических наук Артур Демчук в беседе с ОТР прокомментировал сообщение о том, что Дональд Трамп планирует провести встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить меры в отношении Украины.

Собеседник уверен, что Америка не пойдет на полное прекращение помощи Украине, несмотря на заявления из Белого дома.

«Деньги выделены, что-то причем выделено американскому военно-промышленному комплексу, поэтому так просто своих промышленников лишать средств никто не будет», — сказал он.

Что касается отношений с Россией, американская администрация преследует следующую цель — заключить более всеобъемлющее глобальное соглашение по восстановлению нормальных дипломатических и экономических отношений, добавил Демчук.