Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии назвали ответом Западу

Минобороны Белоруссии приняло решение о размещении российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» на территории республики в ответ на шаги Германии и США по размещению ракет средней дальности в Европе. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Решение о размещении „Орешника“ на территории Белоруссии принято в ответ на шаги Германии и США по размещению ракет средней дальности в Европе», — сказал он.
Президент Белоруссии Лукашенко Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в пятницу попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на территории республики ракетный комплекс «Орешник». В ответ Путин заявил, что считает возможным передачу этой ударной системы во второй половине 2025 года.
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