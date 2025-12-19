Премьер Бельгии назвал победой отказ от конфискации российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер высоко оценил отказ от конфискации замороженных российских активов. Об этом он заявил по итогам первого дня саммита Евросоюза, сообщило РИА «Новости».

По его словам, это решение позволило избежать создания прецедента, способного подорвать правовую определенность по всему миру.

«Я думаю, что сегодня победило международное право. <…> Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением», — сказал он.

Ранее стало известно, что премьер Бельгии пошутил про дачу в Санкт-Петербурге. Он сказал, что ему обязательно надо поехать в этот российский город.