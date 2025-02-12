Лавров заявил, что Путин и Трамп сами решат, когда им контактировать

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами решат, когда им контактировать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД напомнил, что американский лидер неоднократно говорил, что хочет встретиться и поговорить с российским президентом. Путин также выражал готовность к этому.

«Решать, сами понимаете, будут непосредственно президенты, и я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена», — сказал Лавров.

Министр добавил, что встречу президентов России и Соединенных Штатов ждут не во всем мире.

«Есть те, кто считают, что любые контакты между Москвой и Вашингтоном ущемляют их интересы», — заметил Лавров.

Ранее Дональд Трамп репостнул заявление Владимира Путина у себя в соцсети. В нем российский лидер говорил о встающей у ног хозяина Европе.