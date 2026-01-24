«Решающий этап». На Западе раскрыли подоплеку срочной встречи Уиткоффа и Путина
AntiDiplomatico: Уиткофф мог изложить Путину новый подход США по Украине
Во время переговоров в Кремле спецпосланник президента США Стивен Уиткофф мог представить российскому лидеру изменившуюся позицию Белого дома по вопросу Украины. Об этом написало итальянское издание L’AntiDiplomatico.
«Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. <…> Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана», — отметили в газете.
Встречу американской делегации с российским президентом организовали срочно, и это вызвано противоречиями внутри западной коалиции на прошедшем форуме в Давосе. Атмосфера на ВЭФ отражала «столкновение противоположных взглядов» на будущий миропорядок.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о результатах встречи в Кремле. Переговоры носили конструктивный и откровенный характер. Основным вопросом встречи было урегулирование украинского конфликта.