AntiDiplomatico: Уиткофф мог изложить Путину новый подход США по Украине

Во время переговоров в Кремле спецпосланник президента США Стивен Уиткофф мог представить российскому лидеру изменившуюся позицию Белого дома по вопросу Украины. Об этом написало итальянское издание L’AntiDiplomatico .

«Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. <…> Ожидается, что Уиткофф изложит изменившийся подход США и представит последние разработки мирного плана», — отметили в газете.

Встречу американской делегации с российским президентом организовали срочно, и это вызвано противоречиями внутри западной коалиции на прошедшем форуме в Давосе. Атмосфера на ВЭФ отражала «столкновение противоположных взглядов» на будущий миропорядок.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о результатах встречи в Кремле. Переговоры носили конструктивный и откровенный характер. Основным вопросом встречи было урегулирование украинского конфликта.