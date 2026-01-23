Что обсуждали Путин и эмиссары Трампа: детали закрытых переговоров по Украине

Ушаков: Путин и Уиткофф согласовали трехстороннюю встречу РФ с Украиной и США

О результатах встречи президента России с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. О достигнутых договоренностях он сообщил журналистам по окончании переговоров.

О характере встречи и обсуждаемых темах

По словам Ушакова, переговоры с участием Стива Уиткоффа, предпринимателя Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Дэниела Грюнбаума носили конструктивный и откровенный характер. Основным вопросом встречи было урегулирование украинского конфликта.

Стороны констатировали, что без решения территориального вопроса невозможно добиться долгосрочного урегулирования.

О договоренностях и предстоящих переговорах

По итогам встречи первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины, которое пройдет в Абу-Даби, назначили в пятницу. В российскую делегацию на этих переговорах войдут руководители Министерства обороны.

Эта делегация уже получила от президента Путина конкретные инструкции. В Абу-Даби также состоится встреча руководителей двухсторонней группы по экономическим вопросам спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

О целях России и фокусе встречи

На встрече российская сторона сообщила американским коллегам, что Россия продолжит последовательно добиваться целей специальной военной операции, пока не удается достичь урегулирования политико-дипломатическими средствами.

По словам Ушакова, одной из целей встречи было получение информации об итогах контактов США с Киевом и европейскими столицами. Американская сторона поделилась с Путиным оценками встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе.

На встрече также обсудили инициативу Трампа о создании Совета мира и ситуацию вокруг Гренландии.