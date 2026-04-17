Рэпера D4vd арестовали по делу об убийстве девочки-подростка

Полиция Лос-Анджелеса арестовала рэпера D4vd (Дэвид Берк) по подозрению в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, 21-летний музыкант находится под стражей без права внесения залога. Материалы дела планируют передать в прокуратуру округа для решения вопроса о предъявлении официальных обвинений. Какие именно доказательства стали основанием для задержания, пока не раскрыли.

Адвокаты Берка заявили, что их подзащитному еще не предъявили обвинение, и подчеркнули, что намерены добиваться доказательства его невиновности.

Расследование началось после того, как в сентябре в багажнике брошенного автомобиля Tesla, принадлежащего музыканту, обнаружили расчлененное тело девочки. С тех пор D4vd рассматривался как подозреваемый по делу.