Мир 13 мая 2024, 08:54 Религиозные объекты под угрозой. На Украине создали питательную среду для терроризма Сенатор Чижов: на Украине создают питательную среду для расцвета терроризма Unsplash

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Украина стала примером переноса политического экстремизма на поле религии, в стране создают питательную среду для расцвета терроризма. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

Чижов участвовал в координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН, проходившей в Стамбуле. Во время выступления он напомнил, что на Украине идут гонения на УПЦ. В конце 2022 года в республике захватили 250 храмов.

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«Имеются факты насилия в отношение священнослужителей, верующих, риторика ненависти со стороны раскольников. По сути дела, на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма», — подчеркнул он.

Целями, по словам Чижова, становятся объекты религии и культурного наследия.

Масштабные гонения на каноническую УПЦ не на шутку перепугали даже американские власти. Правительство и руководство ООН советовали Украине охладить пыл и остановить притеснения верующих. В Соединенных Штатах действия украинских силовиков назвали неадекватными.

В 2023 году Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о запрете УПЦ. Русская православная церковь просила установить перемирие на Украине, но столкнулась с непониманием.