Прорыва госграницы изнутри испугались в Киеве

Дубинский: из-за произвола ТЦК украинцы могут начать убегать целыми селами

Фото: РИА «Новости»

Жители Украины из-за произвола со стороны военкоматов все чаще вынуждены прибегать к «спорным действиям», властям необходимо подумать, что делать в случае организованного победа целого села за границу. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Таким образом парламентарий отреагировал на ситуацию в Ивано-Франковской области, где жители поселка Ворохта перекрыли дорогу в знак протеста против установки военного блокпоста.

«Не одобряю нападение на сотрудников военкомата, однако такие ситуации способны стать системным явлением», — написал он.

Дубинский отметил, что на Украине стало невозможно защищаться в судах, поэтому население идет на «спорные» поступки.

«Что делать в ситуации, если жители условного села примут решение организованно перейти границу? По конституции они имеют на это право. Как их удержать?», — добавил депутат.

Ранее харьковчане самодельным дроном подорвали машину военкомов.

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