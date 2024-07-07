Прорыва госграницы изнутри испугались в Киеве
Дубинский: из-за произвола ТЦК украинцы могут начать убегать целыми селами
Жители Украины из-за произвола со стороны военкоматов все чаще вынуждены прибегать к «спорным действиям», властям необходимо подумать, что делать в случае организованного победа целого села за границу. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Таким образом парламентарий отреагировал на ситуацию в Ивано-Франковской области, где жители поселка Ворохта перекрыли дорогу в знак протеста против установки военного блокпоста.
«Не одобряю нападение на сотрудников военкомата, однако такие ситуации способны стать системным явлением», — написал он.
Дубинский отметил, что на Украине стало невозможно защищаться в судах, поэтому население идет на «спорные» поступки.
«Что делать в ситуации, если жители условного села примут решение организованно перейти границу? По конституции они имеют на это право. Как их удержать?», — добавил депутат.
Ранее харьковчане самодельным дроном подорвали машину военкомов.