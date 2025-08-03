Рекордный слой снега выпал на востоке Австралии
Несколько городов на востоке Австралии оказались под рекордно толстым слоем снега. Это привело к затоплениям, проблемам с электроэнергией и транспортом, сообщило агентство Reuters.
В северной части австралийского штата Новый Южный Уэльс выпали осадки толщиной около 40 сантиметров. Подобного количества там не наблюдалось с середины 1980-х годов.
Спасатели региона зарегистрировали около 1,5 тысячи случаев, когда машины застревали в сугробах, бури разрушали здания и происходили потопы.
Впервые за 10 лет снег выпал в близлежащем штате Квинсленд. В итоге десятки тысяч домов в нем временно остались без света. Ранее отмечалось, что он сильнее всех пострадал из-за непогоды.
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