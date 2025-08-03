Кенгуру застрянут в сугробах. Австралию накрыл мощный снегопад

Днем 3 июля на Австралию обрушился мощный снегопад, который спровоцировал транспортный коллапс во многих регионах на востоке страны. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

Больше всего от непогоды пострадал штат Квинсленд на северо-востоке континента. Метеорологи предупредили об осадках от 65 до 130 миллиметров.

В Новом Южном Уэльсе около 100 автомобилей застряли на заснеженных северных плато. Кроме того, огромная пробка образовалась на шоссе в Графтон-Роуд, Норрис-Драйв, Уотерфолл-Уэй и Нью-Инглэнд в северных нагорьях.

Также Австралия пострадала от мощных ливней. Представитель Службы экстренной помощи Николь Хоган отметила, что продолжительные осадки могут привести к затоплению ряда дорог и сделать их непроходимыми.

Кроме того, дожди привели к повышению уровня воды в реках — Намой в Ганнеде и Пил в Тамворте.

В конце июня снег выпал в самой сухой пустыне в мире Атакама.