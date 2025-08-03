Кенгуру застрянут в сугробах. Австралию накрыл мощный снегопад
Мощный снегопад обрушился на восток Австралии
Днем 3 июля на Австралию обрушился мощный снегопад, который спровоцировал транспортный коллапс во многих регионах на востоке страны. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Больше всего от непогоды пострадал штат Квинсленд на северо-востоке континента. Метеорологи предупредили об осадках от 65 до 130 миллиметров.
В Новом Южном Уэльсе около 100 автомобилей застряли на заснеженных северных плато. Кроме того, огромная пробка образовалась на шоссе в Графтон-Роуд, Норрис-Драйв, Уотерфолл-Уэй и Нью-Инглэнд в северных нагорьях.
Также Австралия пострадала от мощных ливней. Представитель Службы экстренной помощи Николь Хоган отметила, что продолжительные осадки могут привести к затоплению ряда дорог и сделать их непроходимыми.
Кроме того, дожди привели к повышению уровня воды в реках — Намой в Ганнеде и Пил в Тамворте.
В конце июня снег выпал в самой сухой пустыне в мире Атакама.