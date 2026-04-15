Рекордные заморозки в Шампани уничтожили около 40% почек винограда

Заморозки в винодельческом регионе Франции Шампань нанесли серьезный ущерб виноградникам, погибли около 40% почек. Об этом сообщила радиостанция ici со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

«После того как около 40% почек были уничтожены из-за заморозков в последние недели, 2026 год уже стал вторым по ущербу для виноградников Шампани после 2003 года», — отметили авторы материала.

В комитете уточнили, что заморозки в этом году начались в обычное время, однако почки распустились значительно раньше, и это привело к значительному ущербу для виноделия. При этом эксперты отметили, что потери оценивать пока рано, так как виноградные лозы еще не сформировались полностью.

